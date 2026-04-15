Rok Ticar: "Das war der schlimmste Moment meiner Karriere"

LAOLA1: Ihr habt Serienmeister Red Bull Salzburg per Sweep ausgeschaltet, Ljubljana in fünf Spielen bezwungen. Was macht den HC Pustertal so stark?

Ticar: Ich habe von Anfang an gemerkt, dass die Jungs nicht zum Urlaub machen hergekommen sind. Sie sind hier, um jeden Tag hart zu arbeiten, sich als Spieler und als Mensch zu verbessern – und am Ende vielleicht auch etwas zu gewinnen. Sportdirektor Patrick Bona und Präsident Erich Falkensteiner haben unglaubliche Charaktere geholt und es macht unheimlich viel Spaß. Ich glaube, das sieht man auch am Eis, wir kämpfen füreinander und haben dann auch noch Eddie (Pasquale, Anm.) im Tor. Er gibt uns jeden Abend die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen.

LAOLA1: Was hat besonders die Serie gegen Salzburg mit euch als Team gemacht?

Ticar: Ich muss zuerst sagen, dass es zwar ein 4:0 war, aber die Spiele sehr eng waren und in beide Richtungen verlaufen hätten können. Salzburg war ein sehr guter Gegner. Aber wir haben diesen Charakter und Willen gezeigt, dass wir auch gewinnen und diesen nächsten Schritt machen wollen.

LAOLA1: Die Serie gegen Ljubljana wurde sehr intensiv geführt, insbesondere Spiel 2 in Slowenien bleibt in Erinnerung. Dort wurden 236 Strafminuten vergeben, es gab mehrere Schlägereien – die Begegnung ist außer Kontrolle geraten.

Ticar: Wir waren überrascht, weil Ljubljana (im Viertelfinale, Anm.) gegen Bozen nicht so gespielt hat. Ich weiß nicht, was der Plan des Trainers war, dass sie so aggressiv gespielt und immer provoziert haben.

LAOLA1: Ihr habt euch davon nicht beeinflussen lassen, 3:0 gewonnen und auch Spiel 3 mit 3:0 für euch entschieden. Was war in Spiel 4?

Ticar: Das haben wir auf die leichte Schulter genommen. Wir haben zu viele Scheiben in der neutralen Zone verloren, Ljubljana war zudem richtig gut. Wir haben ihnen damit wieder etwas Leben eingehaucht. Das fünfte Spiel war anfangs auch nicht so gut, wir waren etwas zu nervös und wollten zu viel. Nachdem wir 0:1 hinten waren, haben wir endlich begonnen, unser Spiel zu spielen – schnell, mit viel Verkehr vor dem Tor. Wir hatten nach dem Ausgleich viele Chancen, die Serie schon nach 60 Minuten zu beenden.

LAOLA1: Gab es im Laufe der Saison einen Wendepunkt, der euch für diesen Playoff-Lauf geprägt hat?

Ticar: Wir haben rund um den Jahreswechsel vier Spiele hintereinander verloren. Danach haben wir das System gewechselt, vor allem in der defensiven Zone. Danach haben wir viel besser gespielt.

LAOLA1: Trotzdem gab es vor dem Olympia-Break zwei krachende Niederlagen gegen die Graz99ers (1:7) und im Derby in Bozen (2:7).

Ticar: Ich glaube, dass viele Spieler schon mit den Gedanken bei den Olympischen Spielen waren, sich nicht verletzen wollten. Das ist ein großes Turnier, jeder will für sein Land spielen.

LAOLA1: Seitdem habt ihr elf von 13 Spielen gewonnen. Warum?

Ticar: Die Jungs, die bei Olympia waren, haben viele gute Spiele bekommen und waren hungrig auf mehr. Der Rest konnte etwas entspannen. Danach lag für alle der volle Fokus auf dem Klub.