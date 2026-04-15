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ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam in AHL beordert

Der 21-jährige Vorarlberger wird wegen seines Engagements bei Laval Rocket wohl nicht bei der WM in der Schweiz dabei sein.

ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam in AHL beordert Foto: © GEPA
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Der österreichische Eishockey-Nationalspieler Vinzenz Rohrer ist am Mittwoch zu Laval Rocket in die American Hockey League (AHL) beordert worden.

Der Stürmer soll beim Farmteam der Montreal Canadiens am Freitag sein erstes Training nach der Anreise absolvieren. Der 21-jährige Vorarlberger ist am Wochenende mit den ZSC Lions in der Schweizer Liga im Playoff-Semifinale ausgeschieden, kam die Saison über auf 21 Punkte.

Bei Montreal steht derzeit David Reinbacher im NHL-Kader.

Verpasst wohl die WM

Der ebenfalls 21-jährige Vorarlberger Reinbacher war am Wochenende von Laval Rocket zu den Canadiens hochgezogen worden, der Verteidiger absolvierte seither seine ersten beiden NHL-Partien.

Montreal wie auch Laval Rocket haben die Playoffs erreicht. Bei Rohrer ist nun zu erwarten, dass er dem österreichischen Nationalteam bei der am 15. Mai beginnenden A-WM in der Schweiz fehlen wird.

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