NEWS

Nach Corona-Geständnis: Schweizer Verband trennt sich von Coach

Kurz vor der Heim-WM trennt sich der Schweizer Eishockeyverband nun doch von seinem Headcoach.

Nach Corona-Geständnis: Schweizer Verband trennt sich von Coach Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Schweizer Eishockeyverband hat sich nach der Corona-Beichte von Patrick Fischer nun doch vom Nationalcoach getrennt.

Der 50-Jährige wird von seinen Aufgaben freigestellt, wie am Mittwoch bekannt wurde. Mit Jan Cadieux übernimmt der designierte Cheftrainer bereits für die Heim-WM in Zürich und Fribourg.

Fischer hätte nach dem Turnier seinen Posten freigemacht. Er hatte am Montag verraten, vor den Winterspielen in Peking 2022 ein Covid-Zertifikat gefälscht zu haben (Alle Infos >>>).

Seit 2016 Trainer der Nationalmannschaft

Nachdem der Schweizer Verband zunächst noch an Fischer festhalten wollte, entschied man sich nun zur Trennung. Rechtlich sei alles abgeschlossen, der Fall habe aber "eine öffentliche Werte- und Vertrauensdiskussion ausgelöst, die der Verband sehr ernst nimmt", sagte Verbandschef Urs Kessler in einer Mitteilung.

Die Beurteilung des Verbandes, wonach die Angelegenheit abgeschlossen sei, sei zu kurz gegriffen. "Es geht um Werte und Respekt, die für Swiss Ice Hockey zentral sind und von Patrick Fischer 2022 nicht gelebt wurden."

Man danke Fischer für seine unbestritten großen sportlichen Erfolge. Der Ex-Profi war seit Sommer 2016 Trainer der Nationalmannschaft. 2018, 2024 und 2025 führte er das Team jeweils zu WM-Silber. Bei der anstehenden WM ist auch Österreich ein Gegner in der Gruppenphase.

Mehr zum Thema

ICE-Finale LIVE: Graz99ers - HC Pustertal

ICE-Finale LIVE: Graz99ers - HC Pustertal

ICE Hockey League
ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam in AHL beordert

ÖEHV-Stürmer Rohrer zu Canadiens-Farmteam in AHL beordert

Eishockey
1
These: Die 99ers haben alles, um die ICE auf Jahre zu dominieren

These: Die 99ers haben alles, um die ICE auf Jahre zu dominieren

ICE Hockey League
6
Rok Ticar: "Das war der schlimmste Moment meiner Karriere"

Rok Ticar: "Das war der schlimmste Moment meiner Karriere"

ICE Hockey League
1
Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

Ovechkin: "Hoffentlich war es nicht mein letztes Spiel"

NHL
Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

Rossi setzt Serie bei Sieg fort, 1. NHL-Niederlage für Reinbacher

NHL
9
Makellos ins Finale: Warum die Graz99ers schwer zu stoppen sind

Makellos ins Finale: Warum die Graz99ers schwer zu stoppen sind

ICE Hockey League
4

Kommentare

Eishockey Patrick Fischer Wintersport Eishockey-WM Schweiz