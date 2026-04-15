Johannes Bauer:

Die 99ers haben auf jeden Fall alles, um als Favorit ins ICE-Finale zu gehen und sich in dieser Saison die Krone aufzusetzen. Zu überzeugend war die Vorstellung in den Playoffs bis hierher, der Qualitätsunterschied zu den Grunddurchgangs-Kontrahenten wurde hier erst so richtig deutlich.

Bei mittel- und langfristigen Ansagen muss in dieser Liga Vorsicht regieren. Das Hause Red Bull kann in Sachen Investitionen immer nachziehen und wird diese Saison nicht auf sich sitzen lassen. Und nach so einem ersten Meistertitel, wenn er denn gelingt, muss das Feuer in Graz auch erst einmal am Lodern gehalten werden.

Was aber klar ersichtlich und weniger gut ist - nicht aus Sicht der 99ers, sondern allgemein: Die ICE entwickelt sich schleichend zur Dreiklassen-Gesellschaft, in der nun auch zwischen erweiterter Liga-Spitze und Mittelfeld eine Lücke aufgeht, die sich so schnell nicht wieder schließen wird.

Vor allem aufgrund der Finanzen. Und daher werden sich die Murstädter etwas länger in der Gruppe jener drei, vier, fünf Teams finden, die sich die Titel auf absehbare Zeit untereinander ausmachen werden. Ferner die Investitionen gleichbleibend hoch bleiben.

Maximilian Girschele:

Davon gehe ich aus, sofern Herbert Jerichs Worten Glauben geschenkt werden darf. Die kleine Gefahr, dass des Präsidenten Spielzeug irgendwann einmal "langweilig" wird, besteht trotzdem.

Solange dies nicht passiert, hat Graz sicher die Tools und Möglichkeiten, um der Liga in den nächsten Jahren den Stempel aufzudrücken. Von einer erdrückenden Dominanz, wie Salzburg sie die letzten vier Jahre ausgestrahlt hat, gehe ich jedoch nicht aus.

Der Meistertitel wäre das Sahnehäubchen einer grandiosen Spielzeit, die nach der - von Jerich initiierten - Entlassung von Head Coach Harry Lange und der Installation von Dan Lacroix nochmal so richtig Fahrt aufgenommen hat.

Hier stellt sich allerdings eine der entscheidendsten Fragen: Kann Graz den Kanadier, der Interesse in ganz Europa geweckt hat, von einem Verbleib überzeugen? Und wie groß wird der Umbau in der Verteidigung, wo die Abgänge von Nick Bailen und Kasper Kotkansalo fix sind?

Salzburg wird jedenfalls alles darauf auslegen, sich nächstes Jahr wieder die Krone aufzusetzen. Das zu verhindern, wird nicht nur eine große Aufgabe - es werden erneut große Investitionen vonnöten sein.