Neumayer, Lukas NEU
Nedic, Andrej NED
Endstand
2:06:4 , 6:3
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Neumayer bei Challenger in Trieste in zweiter Runde
Der an Position drei gesetzte Salzburger wird seiner Favoritenrolle gerecht und avanciert in das Achtelfinale.
Lukas Neumayer steht beim Challenger-Turnier in Trieste im Achtelfinale.
Der Salzburger bezwingt Andrej Nedic (BIH/ATP-250.) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3.
Das ÖTV-Ass ist bei dem Bewerb in Italien an dritter Stelle gesetzt.
In der zweiten Runde trifft er am Mittwoch auf den Argentinier Guido Ivan Justo (ATP-238.).