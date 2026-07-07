Lukas Neumayer steht beim Challenger-Turnier in Trieste im Achtelfinale.

Der Salzburger bezwingt Andrej Nedic (BIH/ATP-250.) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3.

Das ÖTV-Ass ist bei dem Bewerb in Italien an dritter Stelle gesetzt.

In der zweiten Runde trifft er am Mittwoch auf den Argentinier Guido Ivan Justo (ATP-238.).