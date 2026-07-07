Neumayer, Lukas NEU
Nedic, Andrej NED
Endstand
2:0
6:4 , 6:3
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Neumayer bei Challenger in Trieste in zweiter Runde

Der an Position drei gesetzte Salzburger wird seiner Favoritenrolle gerecht und avanciert in das Achtelfinale.

Neumayer bei Challenger in Trieste in zweiter Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Neumayer steht beim Challenger-Turnier in Trieste im Achtelfinale.

Der Salzburger bezwingt Andrej Nedic (BIH/ATP-250.) in zwei Sätzen mit 6:4, 6:3.

Das ÖTV-Ass ist bei dem Bewerb in Italien an dritter Stelle gesetzt.

In der zweiten Runde trifft er am Mittwoch auf den Argentinier Guido Ivan Justo (ATP-238.).

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