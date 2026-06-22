NHL: Blockbuster-Trade! US-Brüder vereint

Die Florida Panthers sichern sich die Dienste von Brady Tkachuk.

Der NHL-Champion von 2024 und 2025 vereint den Ottawa-Captain damit mit seinem Bruder Matthew.

Um den 26-Jährigen nach Florida zu lotsen musste Sportchef Bill Zito einiges auf den Tisch legen. Drei Erstrundenpicks (zwei dieses Jahr) und eine Auswahlmöglichkeit in Runde zwei in vier Jahren gehen im Gegenzug für Tkachuk nach Ottawa.

Acht Saisonen spielte Brady Tkachuk in Kanadas Hauptstadt, zog dabei jedoch nur zweimal in die Playoffs ein. In 572 NHL-Spielen stehen für den Flügelstürmer 213 Tore und 250 Assists zu Buche.