"MaxiNutrition" setzt starkes Zeichen für Österreichs Nachwuchs

Leistungssport Austria unterstützt die Challenge
Mit einer gemeinsamen Aktion, der alljährlichen "MaxiNutrition Sportchallenge", die mit der Unterstützung von Leistungssport Austria (LSA) über die Bühne geht, wird Geld für den österreichischen Nachwuchssport gesammelt.
Neben jeder Menge Teamgeist, Ehrgeiz und sportlicher Action wollen Talente, Ex-Sportler und Prominente gemeinsam etwas bewegen.
In den drei Disziplinen Fitness Challenge, Volleyball Turnier und Rowing Challenge ermittelten die Teams ihre Gewinner.
Ski-Talent aus Lunz am See führt Siegerteam an
Niederösterreichs Ski-Talent Angelika Dallhammer, die sich gerade von einer Kreuzbandverletzung zurückkämpft und in Mentorin Michaela Dorfmeister eine wichtige "Betreuerin" fand, gewann mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen Mirjam Puchner, Influencer Michael Blauensteiner und Sportass Thomas Stütz die Spendensumme von 8.000 Euro für den Nachwuchssport.
Mit dabei waren bei der 3. Challenge dieser Art unter anderem Top-Leichtathletin Ivona Dadic, die ehemaligen Tennisprofis Stefan Koubek und Dennis Novak, die ehemalige Skifahrerin Mirjam Puchner, Snowboarder Andreas Prommegger, der ehemalige Beachvolleyball-Profi Clemens Doppler, ehemaliger Eishockey-Profi Patrick Peter sowie Alexander Schneller, Direktor des Circus Pikard.
Gemeinsam sporteln für einen guten Zweck
Auch LSA-Vorstand Stefan Grubhofer und SPORTLAND Niederösterreich Bereichsleiter Christoph Henneis sportelten mit.
Gemeinsam mit den Athletinnen Angelika Dallhammer (Ski Alpin), Raphael Kokas (Bahnrad) und Magdalena Rauter (Stabhochsprung) der MaxiNutrition Nachwuchsklasse stellten sie unter Beweis, was mit Motivation und Teamgeist erreichbar ist.
"Mit der MaxiNutrition Sportchallenge möchten wir zeigen, wie viel Kraft in Gemeinschaft steckt. Wenn aktive und ehemalige Spitzensportler:innen, Nachwuchstalente und prominente Persönlichkeiten gemeinsam für den guten Zweck antreten, entsteht weit mehr als ein Wettkampf – nämlich ein starkes Zeichen für den österreichischen Nachwuchssport", erklärt Theresa Bichler, Marketing & Kommunikation bei KRÜGER AUSTRIA, dem Veranstalter der Challenge.