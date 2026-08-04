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"MaxiNutrition" setzt starkes Zeichen für Österreichs Nachwuchs

Auf dem Weg zur erfolgreichen Profikarriere suchen heimische Talente stets nach tatkräftiger Unterstützung. Die Sportlernahrung hilft mit einem Mentoringprogramm.

"MaxiNutrition" setzt starkes Zeichen für Österreichs Nachwuchs
Textquelle: © LAOLA1
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Die Unterstützung für die "MaxiNutrition Nachwuchsklasse" ist unkompliziert, direkt und effektiv.

Das Unternehmen für Sportlernahrung und Functional Food hat nach eigenen Angaben ein Mentoringprogramm ins Leben gerufen, "das voll und ganz darauf ausgerichtet ist, jungen Sporttalenten auf ihrem Weg zu herausragenden Leistungen zu unterstützen".

LAOLA1 durfte sich bei der 3. "MaxiNutrition Sportchallenge" in der Sport Arena Wien ein Bild davon machen, wie die Zusammenarbeit der potentiellen Stars von morgen mit prominenten heimischen Sportgrößen funktioniert.

Dorfmeister hilft als Mentorin

Die Doppel-Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin Michaela Dorfmeister agiert als Mentorin.

Die niederösterreichische Ski-Legende steht dem Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite. Mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft für den Sport hilft sie den jungen Sportlerinnen und Sportlern, ihre eigenen Stärken zu erkennen und diese bestmöglich einzusetzen.

"Ich werde immer wieder gefragt, wie ich einst mit dieser oder jener Situation umgegangen bin, wie ich mich bei Interviews vor TV-Kameras verhalte oder wie ich die letzten Minuten vor dem Start verbringe, um mich optimal zu fokussieren", sagt die Siegerin von 25 Weltcup-Rennen.

Dorfmeister weiß, wie wichtig die Unterstützung für den Nachwuchs ist. Sie hört sich die Sorgen der jungen Athletinnen und Athleten an und versucht unkompliziert zu helfen.

Thomas Gerdenitsch - CEO von Krüger Austria - ist beeindruckt, wie bekannte Sportpersönlichkeiten den aufstrebenden Talenten zur Seite stehen und sie beim Weg an die Spitze unterstützen.

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Leistungssport Austria unterstützt die Challenge

Mit einer gemeinsamen Aktion, der alljährlichen "MaxiNutrition Sportchallenge", die mit der Unterstützung von Leistungssport Austria (LSA) über die Bühne geht, wird Geld für den österreichischen Nachwuchssport gesammelt.

Neben jeder Menge Teamgeist, Ehrgeiz und sportlicher Action wollen Talente, Ex-Sportler und Prominente gemeinsam etwas bewegen.

In den drei Disziplinen Fitness Challenge, Volleyball Turnier und Rowing Challenge ermittelten die Teams ihre Gewinner.

Ski-Talent aus Lunz am See führt Siegerteam an

Niederösterreichs Ski-Talent Angelika Dallhammer, die sich gerade von einer Kreuzbandverletzung zurückkämpft und in Mentorin Michaela Dorfmeister eine wichtige "Betreuerin" fand, gewann mit ihren Teamkolleginnen und -kollegen Mirjam Puchner, Influencer Michael Blauensteiner und Sportass Thomas Stütz die Spendensumme von 8.000 Euro für den Nachwuchssport.

Mit dabei waren bei der 3. Challenge dieser Art unter anderem Top-Leichtathletin Ivona Dadic, die ehemaligen Tennisprofis Stefan Koubek und Dennis Novak, die ehemalige Skifahrerin Mirjam Puchner, Snowboarder Andreas Prommegger, der ehemalige Beachvolleyball-Profi Clemens Doppler, ehemaliger Eishockey-Profi Patrick Peter sowie Alexander Schneller, Direktor des Circus Pikard.

Gemeinsam sporteln für einen guten Zweck

Auch LSA-Vorstand Stefan Grubhofer und SPORTLAND Niederösterreich Bereichsleiter Christoph Henneis sportelten mit.

Gemeinsam mit den Athletinnen Angelika Dallhammer (Ski Alpin), Raphael Kokas (Bahnrad) und Magdalena Rauter (Stabhochsprung) der MaxiNutrition Nachwuchsklasse stellten sie unter Beweis, was mit Motivation und Teamgeist erreichbar ist.

"Mit der MaxiNutrition Sportchallenge möchten wir zeigen, wie viel Kraft in Gemeinschaft steckt. Wenn aktive und ehemalige Spitzensportler:innen, Nachwuchstalente und prominente Persönlichkeiten gemeinsam für den guten Zweck antreten, entsteht weit mehr als ein Wettkampf – nämlich ein starkes Zeichen für den österreichischen Nachwuchssport", erklärt Theresa Bichler, Marketing & Kommunikation bei KRÜGER AUSTRIA, dem Veranstalter der Challenge.

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