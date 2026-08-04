"MaxiNutrition" setzt starkes Zeichen für Österreichs Nachwuchs

Die Unterstützung für die "MaxiNutrition Nachwuchsklasse" ist unkompliziert, direkt und effektiv.

Das Unternehmen für Sportlernahrung und Functional Food hat nach eigenen Angaben ein Mentoringprogramm ins Leben gerufen, "das voll und ganz darauf ausgerichtet ist, jungen Sporttalenten auf ihrem Weg zu herausragenden Leistungen zu unterstützen".

LAOLA1 durfte sich bei der 3. "MaxiNutrition Sportchallenge" in der Sport Arena Wien ein Bild davon machen, wie die Zusammenarbeit der potentiellen Stars von morgen mit prominenten heimischen Sportgrößen funktioniert.

Dorfmeister hilft als Mentorin

Die Doppel-Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin Michaela Dorfmeister agiert als Mentorin.

Die niederösterreichische Ski-Legende steht dem Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite. Mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft für den Sport hilft sie den jungen Sportlerinnen und Sportlern, ihre eigenen Stärken zu erkennen und diese bestmöglich einzusetzen.

"Ich werde immer wieder gefragt, wie ich einst mit dieser oder jener Situation umgegangen bin, wie ich mich bei Interviews vor TV-Kameras verhalte oder wie ich die letzten Minuten vor dem Start verbringe, um mich optimal zu fokussieren", sagt die Siegerin von 25 Weltcup-Rennen.

Dorfmeister weiß, wie wichtig die Unterstützung für den Nachwuchs ist. Sie hört sich die Sorgen der jungen Athletinnen und Athleten an und versucht unkompliziert zu helfen.

Thomas Gerdenitsch - CEO von Krüger Austria - ist beeindruckt, wie bekannte Sportpersönlichkeiten den aufstrebenden Talenten zur Seite stehen und sie beim Weg an die Spitze unterstützen.