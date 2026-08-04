Neuer Co-Trainer bringt noch mehr NHL-Erfahrung nach Graz

Die Graz99ers stellen Darryl Williams als neuen Assistant Coach vor.

Der 58-jährige Kanadier übernimmt die Position von Nate DiCasmirro, der den amtierenden Meister im Juli für einen Head-Coach-Job bei den Wheeling Nailers in der ECHL überraschend verlassen hat.

14 Jahre in der NHL tätig

Williams bringt reichlich Erfahrung aus der NHL mit.

Bei den Vancouver Canucks fungierte der ehemalige Flügelstürmer sechs Jahre als Video Coach, in weiterer Folge werkte er je vier Jahre als Co-Trainer bei den New York Rangers und Philadelphia Flyers.

Gemeinsam mit Meister-Coach Dan Lacroix stehen nun insgesamt 25 Jahre NHL-Erfahrung hinter der Grazer Bande.

"Eine große Ehre"

Williams sagt: "Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr darauf, mich dem Champion der letzten Saison anzuschließen."

Lacroix ergänzt: "Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass ein so erfahrener Trainer wie Darryl zu uns gestoßen ist. Von seinem Fachwissen, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung werden sowohl unsere Spieler als auch der Trainerstab profitieren."

Und Sportdirektor Philipp Pinter meint: "Nicht nur seine Erfahrung auf höchstem Niveau wird uns als Team und Organisation weiter nach vorne bringen, sondern vor allem auch seine Leidenschaft fürs Coaching und sein toller Charakter. Es eilt ihm ein sehr, sehr guter Ruf voraus."