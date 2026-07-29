Fünfter Neuzugang: KAC verpflichtet US-Verteidiger

Der KAC präsentiert seinen fünften Neuzugang für die Saison 2026/27: Die Kärntner verpflichten den US-amerikanischen Verteidiger William MacKinnon.

Für den 26-Jährigen ist es seine erste Station in Europa. Beim KAC erhält er einen Ein-Jahres-Vertrag.

Keine negative Plus/Minus-Bilanz als Profi

MacKinnon stammt aus dem US-Bundesstaat Michigan, wo er wesentliche Teile seiner Eishockeyausbildung beim renommierten HoneyBaked Hockey Club genoss, ehe er 2016/17 für ein Jahr in das Entwicklungsprogramm des nationalen Verbandes der Vereinigten Staaten einstieg.

Zwischen 2018 und 2022 studierte und spielte der Verteidiger an der University of New Hampshire, die er in seinem finalen Spieljahr auch als Kapitän anführte.

Sein Profi-Debüt gab William MacKinnon im März 2022, seither lief er im Wechsel in der East Coast Hockey League/ECHL (203 Einsätze) und der American Hockey League/AHL (89 Partien) auf. Auch war der ungedraftete Linksschütze Teil der Trainingscamps von NHL-Teams, zuletzt 2024 bei den New Jersey Devils.

Die Zuverlässigkeit des 26-jährigen Defensivverteidigers unterstreicht der Umstand, dass er noch keine einzige seiner Saisonen als Profi mit einer negativen Plus/Minus-Bilanz beendet hat.

KAC sieht Entwicklungspotenzial

"Wir freuen uns sehr, dass sich William MacKinnon unserem Klub anschließt, er wird unsere Abwehr weiter stabilisieren. Er ist ein sehr kämpferisch agierender Spieler, der die Fähigkeit hat, den Puck schnell und präzise in unsere Offensive zu transportieren", sagt Head Coach Kirk Furey.

"Wir haben ihn als geradlinig und trocken spielenden Verteidiger kennengelernt, der ohne großes Spektakel auskommt und damit zusätzliche Zuverlässigkeit in den defensiven Kern unserer Mannschaft bringt. Er agiert schlau und intensiv, ist im Penalty Killing sehr gut und ist daher eine sinnvolle Ergänzung zu unserem bestehenden Team, zumal er noch ein eher junger Spieler ist und wir Entwicklungspotenzial bei ihm sehen", ordnet Furey die Neuverpflichtung aus den Vereinigten Staaten ein.

William MacKinnon sagt: "Ich blicke mit sehr viel Vorfreude darauf, mich dem EC-KAC anzuschließen. Nach vier Jahren als Profi in Nordamerika erachte ich den jetzigen Zeitpunkt als den idealen, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Ich weiß, dass sich das Eishockey auf den beiden Kontinenten stilistisch etwas unterscheidet, aber ich brenne darauf, daran zu arbeiten, meine Art zu spielen auf europäisches Eis zu übersetzen, und dazu beizutragen, dass mein neues Team Eishockeyspiele gewinnt."

"Die vielen Gespräche mit Head Coach Kirk Furey in den vergangenen Wochen haben mir ein gutes Gefühl dafür gegeben, was er und der Klub von mir erwarten, ich denke, dass ich dieser Aufgabe und Rolle gewachsen bin. Über Österreich im Allgemeinen und Klagenfurt im Speziellen habe ich nur Gutes gehört, dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich mein Europaengagement hier beginnen kann. Mir wurde in höchsten Tönen von den KAC-Fans vorgeschwärmt, auch vom hohen Stellenwert der Mannschaft in der Stadt und ihrer Umgebung. Das sind ideale Startvoraussetzungen", MacKinnon weiter.

Aktueller Kader 2026/27 des KAC:

TORHÜTER: Sebastian Dahm (2027), Florian Vorauer (2027)

ABWEHR: Mattias Göransson (2027), Jesper Jensen Aabo (2027), William MacKinnon (2027), Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablattnig (2027), Clemens Unterweger (2029)

ANGRIFF: Jan Drozg (2027), Matt Fraser (2027), Raphael Herburger (2027), Fabian Hochegger (2028), Jacob Hudson (2027), Thomas Hundertpfund (2027), Jan Muršak (2027), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2027), Simeon Schwinger (2028), Travis St. Denis (2027), Finn van Ee (2029)

FIXIERTE ABGÄNGE: David Maier, Jordan Murray, Josh Teves, Johannes Dobrovolny, Mathias From, Luka Gomboc, Mario Kempe, Oliver Lam, Nolan Moyle, David Waschnig, Marcel Witting