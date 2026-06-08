Zweiter Neuzugang! Austria bedient sich bei St. Pölten

Doublesieger Austria Wien verkündet den zweiten Sommerneuzugang!

Die Angreiferin Andrea Glibo wechselt von Ligakonkurrent SKN St. Pölten zu den Veilchen und unterschreibt ein bis Sommer 2028 gültiges Arbeitspapier.

"Die Gespräche mit der Austria, die Vision für die Zukunft und die Strukturen des Vereins haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Seit einigen Jahren sieht man nun schon die Entwicklung bei den Veilchen und ich denke, dass in dieser Mannschaft noch sehr viel Potenzial steckt. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen in der Liga und der Champions-League-Quali", so die kroatische Nationalspielerin.

Kenesei: "Freuen uns sehr"

Die in Tirol geborene 24-Jährige mit kroatischen Wurzeln verließ ihre Heimat mit 19 Jahren und schloss sich Sturm Graz an, ehe sie 2024 in die niederösterreichische Landeshauptstadt wechselte.

"Mit Andrea Glibo gewinnen wir eine Spielerin, die Torgefahr und Kreativität auf höchstem Niveau vereint. Sie besitzt nicht nur einen ausgeprägten Abschlussinstinkt, sondern auch den Blick für den entscheidenden letzten Pass und kann Spiele dadurch maßgeblich beeinflussen", meint Cheftrainer Stefan Kenesei.

Weiter: "Darüber hinaus ist Andrea ein äußerst positiver, humorvoller und lebensfroher Charakter, der mit seiner Energie jede Mannschaft bereichert. Wir freuen uns sehr, sie bei Austria Wien willkommen zu heißen."