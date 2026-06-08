So schlug sich Ski-Star von Allmen beim Erzbergrodeo

Der Schweizer Ski-Star Franjo von Allmen zeigt bei seinem Debüt am "Berg aus Eisen" eine beachtliche Leistung und schlägt sich wacker.

Vier Stunden Kampf am Berg

Wo der 24-Jährige im Winter in maximal zweieinhalb Minuten ins Tal donnert, wartet beim Sommer-Abenteuer in Eisenerz ein brutales Kontrastprogramm.

Satte vier Stunden beißt sich der Speed-Spezialist auf dem Motorrad durch und erkämpft bei seiner Hard-Enduro-Premiere den 264. Platz.

Dass der Berner im Starterfeld der 500 Finalisten überhaupt so viele Konkurrenten hinter sich lässt, ist beim härtesten Extrem-Enduro-Event der Welt allerhand wert.

Seit der Premiere vor drei Jahrzehnten erreicht im Schnitt nicht einmal ein mickriges Prozent der Teilnehmer (exakt 1,73 %) das Ziel. Auch beim diesjährigen Jubiläum bezwingen lediglich 15 Piloten die gesamte Strecke, auf der Profis und Amateure gemeinsam an ihre Grenzen gehen.