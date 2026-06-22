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Olympia 2030: IOC bestätigt Verlegung der Eissportbewerbe

Nachdem die Bewerbe nicht wie eigentlich geplant in Nizza stattfinden können, hat sich nun ein neuer Ort gefunden.

Olympia 2030: IOC bestätigt Verlegung der Eissportbewerbe Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
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Das IOC hat einer Verlegung der Eissportbewerbe bei den Olympischen Spielen 2030 stattgegeben.

Curling, Eiskunstlauf, Eishockey und Shorttrack werden nicht wie ursprünglich geplant in Nizza stattfinden, sondern im neuen Cluster in Lyon.

Die Eisschnelllaufbewerbe sollen im Eisstadion Thialf im niederländischen Heerenveen über die Bühne gehen.

Der Plan, die Bewerbe in Nizza auszutragen, scheiterte, nachdem sich Bürgermeister Eric Ciotti gegen eine Nutzung des Fußballstadions von OGC Nizza wehrte. Mehr dazu >>>

Die Skirennen werden in Courchevel und Val d'Isère ausgetragen.

Best of: Die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026

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