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Ein ÖEHV-Verteidiger für Linz, zwei Abgänge bei den Capitals

Die Black Wings holen einen Abwehrspieler von Red Bull Salzburg. Die Wiener trennen sich von zwei Stürmern.

Ein ÖEHV-Verteidiger für Linz, zwei Abgänge bei den Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Philipp Wimmer spielt in der kommenden Saison für die Black Wings Linz.

Der Nationalteam-Verteidiger kommt von Red Bull Salzburg, mit den "Eisbullen" wurde der Wiener vier Mal Meister in der win2day ICE Hockey League. Trotz bestehenden Vertrags in Salzburg forcierte Wimmer einen Wechsel nach Linz.

"Philipp Wimmer ist einer der vielversprechendsten heimischen Verteidiger. Dies hat er in Salzburg und im Nationalteam bereits mehrfach unter Beweis gestellt, erhielt in den entscheidenden Momenten jedoch noch nicht das entsprechende Vertrauen. Wir sind überzeugt, dass er bei uns deutlich mehr Verantwortung übernehmen kann", sagt Head Coach Philipp Lukas.

"Ich blicke sehr dankbar auf meine lange und erfolgreiche Zeit in Salzburg, sehe für mich aber den nächsten Schritt in meiner Karriere. Für mich war völlig klar, dass Linz und das Team von Philipp Lukas dafür die beste Adresse ist und ich wollte daher unbedingt hierher", meint Wimmer selbst.

Zwei Abgänge in Wien

Die Vienna Capitals trennen sich hingegen von Zane Franklin und Maximilian Theirich.

Beiden Stürmern wurde kein neues Vertragsangebot vorgelegt, Franklin hat bereits einen Vertrag in Dänemark bei Esbjerg Energy unterschrieben.

Der Kanadier spielte seit Dezember 2023 für die Wiener, ihm gelangen 83 Scorerpunkte (37 Tore, 46 Assists) in 117 Pflichtspielen. Theirich absolvierte in den letzten beiden Saisons 72 Pflichtspiele für die Capitals, dabei markierte er acht Punkte.

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