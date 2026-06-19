Der HC Milano, das jüngste Mitglied der win2day ICE Hockey League, zündet eine echte Transferbombe!

Das Team aus der Modestadt gibt die Verpflichtung von Michael Dal Colle (29) bekannt. Der Kanadier mit italienischen Wurzeln wurde im Jahr 2014 im NHL-Draft von den New York Islanders an fünfter Position gewählt.

Dal Colle bringt die Erfahrung von 116 NHL-Spielen mit und verbuchte für die Islanders 21 Scorerpunkte. Seine Bilanz in der AHL bei Farmetam Bridgeport liest sich beeindruckend: 125 Punkte in 220 Spielen.

Seit 2022 spielt der 29-Jährige in Europa, damals schloss er sich dem finnischen Klub TPS Turku an. Es folgten Engagements bei den Iserlohn Roosters und bei KHL-Klub Dynamo Minsk.

Wiedervereinigung mit Shedden

Dass es Dal Colle nun nach Mailand zieht, verwundert nicht: Mit Doug Shedden trifft er dort auf jenen Coach, der ihn auch schon bei den Roosters betreute.

"Die Fans werden ihn lieben, nicht nur wegen seiner Herkunft, sondern auch wegen dessen, was er jeden Abend auf dem Eis leisten kann. Ich kenne ihn gut: Er kann mehr als 20 Tore erzielen und stellt eine ständige Gefahr für die gegnerische Abwehr dar", so Shedden über Da Colle.