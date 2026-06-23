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WM 2026 heute: Portugal - Usbekistan

Die Portugiesen wollen den Fehlstart vermeiden und fordern Usbekistan. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Portugal - Usbekistan Foto: © IMAGO / Samuello Sports Images Gh
Textquelle: © LAOLA1
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In Runde zwei der Gruppe K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 trifft Portugal auf Usbekistan (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Kapitän Ronaldo (Bild) und seine Teamkollegen enttäuschten in Runde eins und remisierten nur 1:1 mit der DR Kongo. Gegen Usbekistan sind die Portugiesen erneut großer Favorit.

WM-Neuling Usbekistan musste sich beim ersten Gruppenspiel Kolumbien mit 1:3 geschlagen geben. Ein Punktgewinn gegen die Portugiesen wäre eine Sensation.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

LIVE-Ticker:

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