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Portugal POR
Usbekistan UZB
Heute 19:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Portugal - Usbekistan
Die Portugiesen wollen den Fehlstart vermeiden und fordern Usbekistan. LIVE-Infos:
In Runde zwei der Gruppe K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 trifft Portugal auf Usbekistan (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Kapitän Ronaldo (Bild) und seine Teamkollegen enttäuschten in Runde eins und remisierten nur 1:1 mit der DR Kongo. Gegen Usbekistan sind die Portugiesen erneut großer Favorit.
WM-Neuling Usbekistan musste sich beim ersten Gruppenspiel Kolumbien mit 1:3 geschlagen geben. Ein Punktgewinn gegen die Portugiesen wäre eine Sensation.
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