KAC präsentiert ersten Neuzugang für kommende Saison

Der KAC gibt den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt.

Die Kärntner sichern sich die Dienste des Kanadiers Jacob Hudson. Der universell einsetzbare Stürmer spielte zuletzt in den USA bei den Maine Mariners, für den 25-Jährigen ist es die erste Station in Europa. Damit ist auch der vierte Importplatz des KAC besetzt.

Bei seinem bisherigen Arbeitgeber war Hudson in der vergangenen Saison mit 29 Treffern auch bester Torjäger. "Er ist ein noch recht junger Spieler, der in seinen bisherigen Teams aber schon häufig Führungs- und Kapitänsrollen eingenommen hat", so Headcoach Kirk Furey über den neuen Mann.

Furey lobt "gute offensive Instinkte"

Hudson agiere grundsätzlich als Mittelstürmer, habe aber auch schon auf den Flügeln gespielt. "Am Eis haben wir uns sein Spiel aus den letzten Jahren detailliert angeschaut und wissen, dass er einen starken Abschluss und insgesamt gute offensive Instinkte hat", so Furey weiter.

"Das Eishockey, das in den verschiedenen europäischen Nationen gespielt wird, ist vielseitig und abwechslungsreich, ich denke, dass ich an einem Punkt in meiner Laufbahn bin, an dem ich den Sprung in diese neue Umgebung wagen will, um zu sehen, wie sich meine Fähigkeiten in diese Systeme einfügen", sagt der Neuzugang selbst.