Entscheidung um Davies-Einsatz gegen Katar gefallen

Lange war nicht klar, ob Kanadas Kapitän Alphonso Davies seinem Heimatland im zweiten Gruppenspiel gegen Katar zur Verfügung stehen würde (ab 0 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Der Bayern-Star verpasste schon das Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina – das langersehnte Comeback wurde für Davies zum Wettlauf gegen die Zeit.

Nun steht allerdings fest, dass er einsatzbereit ist. Das bestätigte Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Zurück im Training

"Er hat diese Woche am Training teilgenommen. Wir werden sehen, wie das Spiel verläuft, und dann entscheiden, wie wir sie einsetzen würden", so der ehemalige Salzburg-Trainer über Davies und dessen ebenfalls genesenen Landsmann Moise Bombito.

Für die Startelf dürfte es gemäß den Aussagen des 52-Jährigen zwar noch nicht reichen, von der Bank aus könnte Davies in der zweiten Halbzeit aber für Schwung sorgen. Mit einem Sieg stünde Kanada quasi schon im Sechzehntelfinale.