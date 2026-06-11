Neuer Trainer, Spieler und Sportdirektor für neuen ICE-Klub

Die Konturen des HC Milano werden immer schärfer.

Das neueste Mitglied der win2day ICE Hockey League stellt Doug Shedden als Head Coach vor. Der 65-jährige Kanadier werkte seit Dezember 2025 beim HC Bozen, nach dem Viertelfinal-Aus trennten sich die "Foxes" vom ehemaligen Teamchef Finnlands.

Sakari Lindfors ergänzt das Trainerteam als Assistenz- und Torhüter-Coach. Der 60-jährige Finne hat mit Shedden bereits in Helsinki und Ingolstadt zusammengearbeitet, in der ICE war das Mitglied der finnischen Hockey Hall of Fame bereits für den VSV tätig.

Sportdirektor aus Ungarn

Als Sportdirektor wurde schon am Mittwoch der Ungar Viktor Szelig vorgestellt.

Er verbrachte die letzte Dekade als General Manager bei Fehervar AV19, 2022 wurde das ICE-Finale erreicht. Die vergangene Spielzeit ging für die Teufel erst im Halbfinale zu Ende.

25 Spieler unter Vertrag

Vergangene Woche wurde Nick Saracino offiziell als erster Spieler der Mailänder präsentiert. Der Italo-Kanadier lief in der letzten Spielzeit für Finalist HC Pustertal auf.

Präsident Christof Leitner verriet in einem Interview mit "sportnews.bz" zudem, dass rund 25 Spieler bereits unter Vertrag stehen würden.