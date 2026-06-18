Portugal-Trainer verteidigt Ronaldo: "Bester Torschütze der Welt"

Als Mitfavorit auf den Titel in die WM gestartet, erlitten die Hoffnungen der portugiesischen Fußballfans nach dem Auftaktspiel einen großen Dämpfer.

Gegen Außenseiter DR Kongo kam Portugal nicht über ein 1:1-Remis hinaus, bescherte den Kongolesen damit einen historischen WM-Punkt (Mehr Infos>>>).

Wie die meisten seiner Teamkollegen blieb auch Superstar Cristiano Ronaldo in der Partie blass. Der 41-Jährige, der bei der WM einen neuen Altersrekord aufstellte, kam in 90 Minuten auf lediglich 25 Ballkontakte, vergab zudem zwei Chancen.

Cristiano Ronaldo: Ist seine Zeit vorbei?>>>

Neben Ronaldo selbst wurde auch Nationaltrainer Roberto Martínez dafür kritisiert, so lange am Altstar festgehalten und ihn nahezu durchspielen lassen zu haben. Nach dem Spiel musste sich der spanische Cheftrainer deshalb kritischen Fragen stellen.

"Benötigen Ronaldos Qualitäten"

"Es ergibt keinen Sinn, den besten Torschützen im Weltfußball in einem Spiel auszuwechseln, in dem man Tore braucht", verteidigt Martinez Ronaldo und seine eigene Entscheidung.

"Kongo hat mit einer Fünferkette gespielt und tief verteidigt. In solchen Situationen benötigt man die Qualitäten eines Cristiano Ronaldo. Seine Erfahrung im Strafraum ist wichtig, auch wie er die gegnerischen Verteidiger auf sich zieht, hilft uns. Jeder Spieler hat auf dem Platz eine Verantwortung und wenn man Tore benötigt, muss man natürlich Cristiano Ronaldo auf dem Platz haben", so der 52-Jährige.