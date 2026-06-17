Toronto Maple Leafs haben einen neuen Head Coach

Die Toronto Maple Leafs haben am Mittwoch Jim Hiller als 41. Cheftrainer in der Geschichte der Franchise verpflichtet. Hiller war bereits von 2015 bis 2019 als Assistenztrainer für den Klub tätig.

Der 57-jährige Hiller ersetzt Craig Berube. Dies ist Teil einer Umstrukturierung in der Offseason unter der Leitung des neuen General Managers John Chayka.

Erfahrung aus Los Angeles

Zuletzt war Hiller Cheftrainer der Los Angeles Kings. Dort verzeichnete er über Teile von drei Saisons eine Bilanz von 93 Siegen, 58 Niederlagen und 24 Niederlagen in der Verlängerung. Die Kings entließen Hiller am 1. März nach einer 1:8-Niederlage gegen Edmonton.

Bevor er zum Cheftrainer befördert wurde, war Hiller zwei Saisons lang als Assistenztrainer bei den Kings tätig.

Karriere vor der NHL

Hiller, gebürtig aus Port Alberni, British Columbia, coachte elf Saisons im Juniorenhockey.

Dazu gehören Stationen bei den Tri-City Americans in der WHL und bei mehreren Teams in der British Columbia Hockey League, bevor er in die NHL aufstieg.

Die Entlassung von Berube

Die Leafs trennten sich am 13. Mai von Berube nach zwei Saisons. In der abgelaufenen Spielzeit gab es einen Absturz von der Tabellenspitze ins untere Drittel.

Nach dem Gewinn der Atlantic Division in der Saison 2024/25 und dem Erreichen der zweiten Playoff-Runde fielen die Toronto Maple Leafs auf den letzten Platz der Division und den 28. Platz in der NHL zurück.

Seine Entlassung erfolgte zehn Tage, nachdem Chayka als Nachfolger von Brad Treliving eingestellt worden war. Chayka bezeichnete die Entlassung Berubes als "eine Gelegenheit, neu anzufangen" und kündigte eine weitreichende Trainersuche an.

Weitere Personalentscheidungen

Neben einigen Neuzugängen im Frontoffice tauschte Chayka am Dienstag Torhüter Joseph Woll und Verteidiger Simon Benoit mit den Philadelphia Flyers gegen Verteidiger Emil Andrae, Torhüter Samuel Ersson und einen Drittrunden-Pick im NHL-Draft der nächsten Woche aus.

Toronto hält den ersten Pick im Draft, erstmals seit der Wahl von Auston Matthews an erster Stelle im Draft 2016.