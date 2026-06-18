VIDEO: Kolumbiens Auftaktsieg gegen Usbekistan

Im abschließenden Spiel des ersten WM-Gruppenspieltags setzt sich Kolumbien mit 3:1 gegen Usbekistan durch und startet damit erfolgreich ins Turnier (zum Spielbericht >>>).

Die Südamerikaner gehen durch Munoz kurz vor der Pause in Führung (40.), müssen nach dem Ausgleich von Fayzullaev (60.) jedoch noch einmal zittern. Bayern-Profi Diaz bringt Kolumbien erneut in Front, ehe Joker Campaz in der Nachspielzeit den Endstand besorgt (90.+9).

Dank des Auftaktsiegs übernimmt Kolumbien die Führung in Gruppe K. Zuvor hatten sich Portugal und die DR Kongo im ersten Gruppenspiel mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

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