Usbekistan Usbekistan UZB
Kolumbien Kolumbien COL
Endstand
1:3
0:1 , 1:2
  • Abbosbek Fayzullaev
  • Daniel Munoz
  • Luis Diaz
  • Jaminton Campaz
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VIDEO: Kolumbiens Auftaktsieg gegen Usbekistan

Kolumbien wird seiner Favoritenrolle gerecht und macht gegen den Außenseiter aus Zentralasien einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale.

Textquelle: © LAOLA1
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Im abschließenden Spiel des ersten WM-Gruppenspieltags setzt sich Kolumbien mit 3:1 gegen Usbekistan durch und startet damit erfolgreich ins Turnier (zum Spielbericht >>>).

Die Südamerikaner gehen durch Munoz kurz vor der Pause in Führung (40.), müssen nach dem Ausgleich von Fayzullaev (60.) jedoch noch einmal zittern. Bayern-Profi Diaz bringt Kolumbien erneut in Front, ehe Joker Campaz in der Nachspielzeit den Endstand besorgt (90.+9).

Dank des Auftaktsiegs übernimmt Kolumbien die Führung in Gruppe K. Zuvor hatten sich Portugal und die DR Kongo im ersten Gruppenspiel mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Die Highlights im VIDEO:

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