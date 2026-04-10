Wechsel zum Meister? ÖEHV-Spieler verlässt den KAC

Ein langjähriger Crack verlässt den KAC.

Nach sechs Jahren und 270 Spielen gehen die Klagenfurter und David Maier getrennte Wege, wie die Kärntner verkünden. Laut der Mitteilung unterbreitete der KAC dem Spieler Mitte der Saison "nach einer ersten Einordnung finanzieller Forderungen" kein neues Angebot.

Im Anschluss daran wollte Maier "nicht mehr zuwarten" und habe sich "für einen anderen Weg entschieden. Aber so ist das Geschäft, wir gehen absolut im Guten auseinander", so der 26-Jährige.

Geht es zum österreichischen Meister?

Im Sommer 2020 kehrte Maier in die Kärntner Landeshauptstadt zurück. Wohin sein Weg in der kommenden Saison führen wird, ist bisher nicht fix.

Ein Wechsel zu den Graz99ers dürfte allerdings bevorstehen. Bereits im Februar sagte 99ers-Präsident Herbert Jerich zur Krone: "Wir freuen uns auf David Maier!"