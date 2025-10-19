EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Live
2:1
1:0 , 1:1
  • Lucas Thaler
  • Mario Huber
  • Jan Lattner
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - Innsbruck

Der Serienmeister aus der Mozartstadt eröffnet die Sonntagspartien der zwölften Runde in der win2day ICE Hockey League. LIVE-Ticker:

Die zwölfte Runde in der win2day ICE Hockey League hält am heutigen Sonntag insgesamt fünf Spiele parat.

Der Serienmeister eröffnet bereits um 15 Uhr gegen den HC Innsbruck - LIVE-Ticker >>>

Ab 16 Uhr ist Tabellenführer Olimpija Ljubljana bei den Pioneers Vorarlberg im Einsatz - LIVE-Ticker >>>

Um 17 Uhr startet das Duell zwischen dem VSV und FTC Budapest - LIVE-Ticker >>>

Ab 17:30 Uhr geht es im Pack-Derby zwischen den Graz99ers und dem KAC zur Sache - LIVE-Ticker >>>

Und die Begegnung zwischen dem HC Pustertal und den Black Wings Linz beschließt die zwölfte Runde - LIVE-Ticker >>>

Die LIVE-Konferenz:

