Overtime-Sieg! Salzburg bezwingt aufopferungsvolle Graz99ers

Im Nachtragsspiel des 13. Spieltags der win2day ICE Hockey League bezwingt EC Red Bull Salzburg die Graz99ers nach Overtime mit 3:2.

Das erste Drittel gestaltet sich ereignisreich: Nach 50 Sekunden jubeln die Heimfans. Nach einem unnötigen Puckverlust der Grazer macht sich Kreining das zunutze und feuert das Spielgerät in den linken Winkel (1.).

Bis zur Schlussphase des ersten Drittels geht tortechnisch nichts, ehe Hochkofler einen Schuss entscheidend ins Tor ablenkt (17.). Es folgt die schnelle Antwort der Graz99ers durch Haudum (18./PP) - 2:1.

Im zweiten Drittel sind die Steirer druckvoller. Das allfällige Tor fällt schließlich knapp vor der Drittelpause. Haudum wird sträflich alleine gelassen, sein Schuss schlägt wunderbar im linken Eck ein (38./PP) - 2:2.

Im letzten Drittel sind die 99ers dem Sieg näher, auch weil den Salzburgern zweimal ein böser Schnitzer tief im eigenen Drittel unterläuft. Jedoch können Gooch und Vela die Fehler nicht ausnutzen. Schließlich geht es in die Overtime, in der die Mozartstädter zum Powerplay kommen, weil Haudum wegen hohen Stocks in die Kühlbox muss.

Das Siegtor besorgt Kosmachuck (64./PP), der sich beim Überzahlspiel nicht zweimal bitten lässt. Salzburg ist mit 47 Punkten Vierter, Graz kassiert die dritte Pleite in Serie und belegt mit 46 Punkten den fünften Rang.

Black Wings setzen Erfolgslauf fort

Die Black Wings Linz sind aktuell nicht zu bremsen. Bei den Vienna Capitals gibt es in der 28. Runde bereits den 14. Sieg aus den letzten 16 Spielen. Die Oberösterreicher setzen sich deutlich mit 4:1 durch.

Nach einem torlosen ersten Drittel klingelt es dann erst im zweiten Spielabschnitt. Quasi im Gegenzug einer Chance der Wiener wird Bretschneiders Querpass von Cramarossa unglücklich ins eigene Tor gelenkt (26.).

Keine 120 Sekunden später können die Stahlstädter nachlegen. Ograjensek legt wunderbar zurück auf St-Amant, der den Puck ins kurze Eck unterbringt (28.).

Im dritten Drittel kommt es für die Capitals knüppeldick. Söllinger erhielt wegen eines Crosschecks ins Gesicht von Franklin eine Spieldauerdisziplinarstrafe, kurz vor Ende des fünfminütigen Powerplays verwertet Neubauer (45./SH) einen Linzer-Konter durch die Beine von Jones.

Drei Minuten später legt Maver nach (48.). Immerhin verhindert Jasper wenige Sekunden kurz vor Schluss einen Linzer Shutout-Sieg (59.).

Die Black Wings liegen mit 52 Punkten auf Platz drei, während die Capitals mit 32 Zählern Neunter sind.

