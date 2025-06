Noch ein US-Boy! Pustertal holt neuen Angreifer

Der HC Pustertal verpflichtet den nächsten US-Amerikaner!

Mit Henry Bowlby kommt ein Angreifer nach Bruneck. Er wechselt aus der schwedischen SHL, wo er zuletzt zwei Jahre für Rögle BK spielte. Zuvor spielte er in der American Hockey League für Syracuse, Charlotte und Colorado (75 Punkte in 175 Partien).

"Ich freue mich auf die elektrisierende Stimmung in der Intercable Arena und will in jeder Hinsicht zum Erfolg des Teams beitragen", sagt Bowlby.

HCP-Sportdirektor Kohl Schultz meint: "Mit seiner Physis und seiner Dynamik bringt Henry genau das mit, was wir für unser Spiel suchen. Seine internationale Erfahrung wird dem Team auf und abseits des Eises helfen."

Bowlby ist bereits der vierte US-Amerikaner bei Pustertal, er gesellt sich zu Jonathon Blum, Austin Rueschhoff und Nick Saracino.

Bouramman geht

Mit Gustav Bouramman verlässt ein Verteidiger die "Wölfe" hingegen.

Der 28-jährige Schwede wechselt zu den Dragons de Rouen nach Frankreich. In 37 Spielen für den HC Pustertal erzielte er in der vergangenen Saison fünf Tore und legte neun Treffer vor.

