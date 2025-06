Neuer Verteidiger für Bozen, Verlängerungen bei den Pioneers

Der HCB Südtirol darf sich über einen neuen Verteidiger freuen!

Die Bozener verstärken ihren Kader zur neuen Saison mit US-Verteidiger Max Gildon. Der 26-Jährige spielte zuletzt in der Slowakei bei Meister HC Kosice. In der Extraliga war er in der vergangenen Saison der punktbeste Verteidiger (acht Tore, 44 Assists).

Zuvor spielte Gildon in der NCAA, der AHL und bei den Adler Mannheim in der DEL. Er wurde 2017 von den Florida Panthers in der NHL gedraftet.

Zwei Pioneers-Stützen bleiben

Bei den Pioneers Vorarlberg bleiben zwei Stützen an Bord.

Angreifer Daniel Woger (37) wird auch in der kommenden Saison in der win2day ICE Hockey League für die Pioneers am Eis stehen und wird noch ein paar Spiele mehr zu seinen bisher 727 ICE-Einsätzen (113 Tore, 155 Assists) absolvieren.

Auch ein zweiter Mann bleibt den Pioneers erhalten: Assistant Captain Kevin Macierzynski verlängert seinen Vertrag. Der 32-Jährige kann bislang auf 592 Einsätze in der ICE zurückblicken.

