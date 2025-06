John-Jason ("J.J.") Peterka wird von den Buffalo Sabres zu den Utah Mammoth getradet.

Der Deutsche, dessen NHL-Karriere ihre Ursprünge in der Salzburger Red Bull Akademie hat, wird für Verteidiger Michael Kesselring und Stürmer Josh Doan mit der jüngst aus Arizona umgezogenen Franchise getauscht.

Bei seinem neuen Team unterschreibt der 23-Jährige sogleich einen Fünfjahresvertrag über insgesamt 38,5 Millionen US-Dollar. Am 1. Juli wäre Peterka zum "Restricted Free Agent" geworden.

Peterka wurde im NHL-Draft 2020 an 34. Stelle gezogen und verbuchte in bislang 238 Spielen 67 Tore und 83 Assists.

In der Red Bull Akademie war Peterka zwischen 2016 und 2019 unterwegs. Seine ersten Profischritte machte er beim EHC Red Bull München in der DEL, auf Leihbasis spielte der nunmehrige NHL-Crack 2020/21 auch zwölf Partien in der win2day ICE Hockey League für den EC Red Bull Salzburg (sieben Tore, neun Assists).

Wer vor seinem NHL-Debüt in der ICE gespielt hat