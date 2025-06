Eigenbauspieler Lukas Moser verlängert beim EC VSV.

Das geben die Villacher am Mittwoch bekannt. Der 23-jährige Torhüter wird weiterhin hinter Rene Swette und Joe Cannata als dritter Torhüter dem Kader angehören.

Der Keeper kam in der abgelaufenen Saison zu zwei Einsätzen in der win2day ICE Hockey League, beim ESC Steindorf sammelte er in der vierthöchsten österreichischen Spielklasse weitere Einsätze und führte das Team mit einem Gegentorschnitt von 1,50 in den Playoffs zum Meistertitel.

Sportdirektor Herbie Hohenberger sagt zur Vertragsverlängerung: "Lukas ist ein absolut zuverlässiger junger Goalie, der sich auch abseits des Rampenlichts voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat in schwierigen Momenten Ruhe ausgestrahlt und seine Einsätze mit großer Professionalität absolviert. Wir sind froh, dass er weiterhin Teil unseres Teams ist."

