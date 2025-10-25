ICE Hockey League LIVE: HC Innsbruck - VSV

In der 14. Runde der win2day ICE Hockey League trifft der HC Innsbruck zuhause auf den VSV (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die "Haie" mussten nach dem überraschenden Sieg gegen Ljubljana zuletzt gegen Fehervar AV19, Serienmeister Red Bull Salzburg und am Freitag gegen den HC Bozen wieder drei Niederlagen verdauen.

Die "Adler" sind nach der 3:4-Niederlage nach Overtime beim HC Pustertal auf Wiedergutmachung aus. Beide Mannschaften standen sich bereits vor wenigen Wochen gegenüber. Das erste Saisonduell ging mit 5:1 an den VSV.

