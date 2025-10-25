Dem HC Innsbruck gelingt in der 14. Runde der win2day ICE Hockey League eine Überraschung. Die "Haie" bezwingen den VSV mit 2:1.

Im ersten Drittel sind die Tiroler das etwas bessere Team und belohnen sich dafür. Ex-Liga-MVP Owre netzt zur Führung (15.), die Corbeil vier Minuten später auf 2:0 ausbaut (19.). Dazwischen trifft Maxa nur die Stange (17.).

Den Rückstand wollen die "Adler" nicht auf sich sitzen lassen und erhöhen den Druck, Owre stellt aber beinahe auf 3:0 (26.). Im Schlussabschnitt findet der VSV durch Maxa schließlich den Anschluss (44.).

Bis zur Schlusssirene suchen die Villacher ihr Heil in der Offensive, doch Innsbruck kämpft aufopferungsvoll und kann sich auf einen stark aufgelegten Matt Vernon verlassen. Der US-Goalie wird mit 45 parierten Torschüssen zum Held des Abends.

Mit dem vierten Saisonsieg springt der HCI (11 Punkte) auf den elften Rang. Der VSV bleibt mit 22 Zählern auf Position sechs.

