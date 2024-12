Der VSV feiert in der 32. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 2:1 gegen die Graz99ers den neunten Sieg in Folge.

Zunächst versuchen die Villacher mit viel Pucksicherheit in das Grazer Drittel zu ziehen. Hingegen fokussieren sich die 99ers auf eine konzentrierte Defensivleistung und Gegenangriffe.

Nach der ersten Pause präsentierten sich die Grazer allerdings stärker. Dennoch bringt van Nes die Villacher mit einem Abschluss ins linke Kreuzeck in Führung (29.). Lindner besorgt für die Villacher vor der Schlussphase sogar die 2:0-Führung (44.).

Grazer scheitern knapp am Comeback

Danach erarbeiten sich die Grazer viele Torchancen. Paul Huber stellt in der 53. Spielminute auf 1:2 aus 99ers-Sicht.

Die Villacher Defensive hält dem folgenden Dauerdruck stand und bringt den Heimsieg über die Zeit.

Daher schließen die Kärntner an die Top 6 an und halten bei 50 Zählern. Die 99ers bleiben mit 54 Zählern am vierten Tabellenplatz.

Pioneers bezwingen Asiago im Kellerduell

Die Pioneers Vorarlberg setzten sich indes bei Asiago Hockey mit 4:1 durch.

Keefer (5.) und Pallestrang (9.) überraschen die Heimischen mit zwei schnellen Torerfolgen. Daraufhin sorgt Sowder (25.) schon früh für klare Verhältnisse. Passolt nutzt in den Schlussminuten das Empty Net zum 4:0-Treffer aus (59./EN). Nick Porco sorgt schlussendlich nur noch für Ergebniskosmetik (60.).

Daher schöpfen die Pioneers mit den drei Zählern etwas Mut, bilden aber mit 23 Punkten weiterhin das Tabellenende. Asiago erleidet hingegen die siebente Pleite am Stück und bleibt bei 26 Zählern am elften Tabellenrang.

