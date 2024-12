Asiago Hockey hat am Tag nach der 2:3-Overtime-Niederlage bei Olimpija Ljubljana (Spielbericht>>>) Head Coach Ron Fogarty entlassen!

Das geben die Norditaliener am Freitag bekannt und erklären, dass die Trennung vom 52-jährigen Kanadier "aufgrund der jüngsten Resultate" ein unausweichlicher Schritt sei.

Asiago verlor in der win2day ICE Hockey League die letzten acht Spiele und rutschte auf Tabellenplatz elf (27 Punkte) ab. Nur ein Zähler trennt den achtfachen italienischen Meister von den beiden Schlusslichtern Pioneers Vorarlberg und HC Innsbruck - Die Haie.

Mit der Fogarty-Entlassung ist am Tag vor dem "Grande Classico" gegen den HC Bozen (Sa, ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) der neue Head Coach vorgestellt worden, der die Geschicke zumindest bis zum Saisonende übernehmen soll: Giorgio De Bettin.

Der 52-Jährige aus Pieve di Cadore ist in Venetien eine Eishockey-Ikone: Als Crack stand er von 1995 bis 1997 sowie von 1999 bis 2004 auf dem Eis der "Giallorossi" und gehörte zu jenem Team, das in der Saison 2000/01 erstmals die italienische Meisterschaft gewann. Zudem gewann er als Spieler mit dem Team zweimal den Landespokal sowie einmal den Superpokal.

"Ich freue mich darüber, nach Asiago zurückzukehren", sagt De Bettin mit ersten Worten und ergänzt: "Es ist kein Geheimnis, dass ich mich dem Verein sehr verbunden fühle. Ich habe hier viele unvergessliche Jahre erlebt und diese Mannschaft ist in meinem Herzen geblieben."

De Bettin ist auch im Trainergeschäft kein unbeschriebenes Blatt: Nicht nur ist er seit 2017 in diversen Funktionen für das italienische Nationalteam tätig, sondern führte SG Cortina in der Saison 2022/23 zum "Scudetto".

