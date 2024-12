Pioneers Vorarlberg geben dank Derbysieg "Rote Laterne" ab

Die Pioneers Vorarlberg gewinnen in der 33. Runde der win2day ICE Hockey League das Westderby mit 5:2 und schicken den HC Innsbruck als neuen Tabellenletzten zurück nach Tirol.

Das Tempo geben im Duell der Schlusslichter die Gastgeber vor. Sowder (8.) sorgt im Powerplay für die 1:0-Führung der Pioneers. Doch der Ausgleich der Haie lässt nicht lange auf sich warten, der prompt zur Premiere wird: Defender Elias Stöffler (10.) erzielt per Blueliner sein erstes ICE-Tor, Pioneers-Goalie Madlener ist die Sicht verstellt.

Passolt schnürt Doppelpack

Die nächsten Tore fallen erst im Mitteldrittel. Die Pioneers kommen durch Maier, der einen MacDougall-Schuss unhaltbar abfälscht (28.), zur Führung. Bär (32.) egalisiert mit dem 2:2 den Spielstand, ehe Passolt (37.) auf 3:2 schraubt.

Im Schlussdrittel sorgt der Winger selbst mit seinem Doppelpack (47.) für die Vorentscheidung. Centazzo (49.) bringt die Pioneers mit dem 5:2 endgültig auf die Siegerstraße.

Mit nunmehr 26 Zählern schließen die Pioneers zu Innsbruck auf und stehen wegen des besseren Tiebreaks vor den punktgleichen Haien auf Rang 12.

Ljubljana mit Overtime-Erfolg über Asiago

Die "Grünen Drachen" feiern den zweiten Sieg unter Neo-Coach Andrej Tavzelj. Gegen Asiago Hockey jubeln die Slowenen über einen 3:2-Erfolg nach Overtime.

Die Gastgeber aus Ljubljana kommen zum Traumstart: Jaka Sodja (3.) schreibt das 1:0 an. Die Gäste aus Asiago finden nach dem frühen Schock in die Partie und erspielen sich nach mehreren Druckphasen den Ausgleich. Alex Ierullo besorgt kurz vor der ersten Pause das 1:1 (20.).

Im Mitteldrittel zahlt Ljubljana für den harten Spielstil Tribut: Ziga Pance wird mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe von der Eisfläche geschickt. Matteo Gennaro nutzt das für Asiago zur 2:1-Führung (37./PP2) aus.

Im Schlussdrittel egalisieren die Slowenen durch Rok Kapel (45.) zum 2:2. Weil kein weiteres Tor in der regulären Zeit fällt, fällt die Entscheidung erst in der Overtime. Nik Simcic (65.) wird in dieser zum Matchwinner.

Mit dem Sieg hält Ljubljana mit 39 Punkten auf Tabellenrang acht, Asiago (27) ist Elfter.

