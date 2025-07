20. ICE-Saison! Routinier verlängert bei Black Wings

Andreas Kristler hat einfach nicht genug! Der 34-Jährige hat seinen Vertrag bei den Black Wings Linz um eine weitere Spielzeit verlängert.

Somit geht der Angreifer in seine 20. Saison der win2day ICE Hockey League, davon die neunte bei den Oberösterreichern. Nach Stationen beim VSV und EC Red Bull Salzburg ist es das neunte Jahr in Folge im Trikot der Black Wings. Insgesamt bestritt Kristler 821 Ligaspiele und sammelte 341 Scorer.

Letztes Jahr hatte der Linksschütze seine punktbeste Saison. Er absolvierte 55 Pflichtspiele und steuerte in der Regular Season fünf Tore und 20 Assists bei. In den Playoffs 2024/25 waren es in 14 Partien zwei Tore und sieben Assists.

Auch hat er den Ruf als "Bad Boy" inne, denn in seiner ICE-Karriere kommt er bis dato auf 865 Strafminuten - Platz elf in der ewigen Rangliste, knapp hinter seinem aktuellen Headcoach Philipp Lukas.

"Ich werde es in vollen Zügen genießen"

"Ich fühle mich hier pudelwohl und bin sehr stolz, ein weiteres Jahr für die Black Wings spielen zu dürfen. Ich werde es in vollen Zügen genießen. Auch wenn unsere Linie zuletzt nicht mehr die jüngste war, haben wir uns auf dem Eis hervorragend verstanden. Jeder kannte die Stärken des anderen, und so konnten wir einige wichtige Tore erzielen", sagte der 34-Jährige.

Kristler weiter: "Ich hoffe, dass wir daran nächste Saison anknüpfen können. Mit dem Alter wird das Feuer in einem sogar größer, weil man weiß, dass es nicht ewig weitergeht. Die letzten Jahre als Eishockeyspieler sind oft die intensivsten – und die, die man am meisten genießt. Ich werde alles dafür tun, fit zu bleiben und meiner Mannschaft weiterhin bestmöglich zu helfen."