Nicholas Schintler muss seine aktive Karriere als Eishockey-Profi beenden.

Das verkündet sein Klub HC Innsbruck am Mittwoch offiziell - der 22-Jährige muss sich verletzungsbedingt aus dem professionellen Eishockey-Sport zurückziehen.

Die Haie richten in einer Presseaussendung emotionale Worte an den Youngster: "Der Kampf, der Schweiß, die Mühen der Reha und all der Optimismus waren umsonst – Nicholas Schintler muss seine Eishockeykarriere beenden. Die lädierte Hüfte macht nicht mehr mit, lässt aktiven Spitzensport nicht mehr zu."

Dank an Verein, Familie und Freunde

Schintler habe zuvor "monatelang hart für sein Comeback gearbeitet", müsse nun jedoch "die Reißleine ziehen". "Der HC TIWAG Innsbruck verliert damit einen höchst talentierten und motivierten Eigenbauspieler", so der Klub in der Aussendung.

Der gebürtige Innsbrucker war zur Saison 2021/22 vom KAC zum U20-Team der Haie gewechselt - für die erste Mannschaft stand er 50 Mal am Eis. Schintler selbst richtet in einem Abschiedsstatement vor allem Dank an Mitmenschen und Unterstützer aus.

"Dieser Sport war über viele Jahre ein zentraler Teil meines Lebens. Ich durfte unvergessliche Momente erleben, Siege feiern, Niederlagen verarbeiten und vor allem Menschen kennenlernen, die mir ans Herz gewachsen sind und für immer meine Freunde bleiben werden. Mein tiefster Dank gilt dem Verein und meinem Physio, die mich immer unterstützt haben, sportlich wie menschlich. Ohne euch wäre vieles nicht möglich gewesen. Ein ganz besonderer Dank geht an meine Familie. Ihr wart in den schwersten Zeiten mein Rückhalt, meine Kraft und mein Zuhause. So schwer es mir fällt, loszulassen…ich blicke mit Dankbarkeit und Stolz auf diesen Weg zurück. Danke für alles, was ich erleben durfte."

