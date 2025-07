Pioneers angeln sich Top-Torschützen aus den USA

Hochkarätiger Neuzugang für die Pioneers Vorarlberg!

Wie die Feldkircher am Dienstag in einer Aussendung bekanntgeben, konnte man sich mit Forward Nathan Burke auf eine gemeinsame Zusammenarbeit einigen und den 26-jährigen US-Amerikaner ins Ländle lotsen.

In der letzten Saison war Burke in der nordamerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) bei Indy Fuel aktiv und avancierte dort mit 39 Punkten in 68 Spielen zum internen Topscorer seines Klubs.

Zudem stellte Burke mit acht Game-Winning-Goals ebenfalls einen internen Rekord auf. Über die jüngste Neuverpflichtung freut man sich aufseiten der Pioneers demnach umso mehr.

"Schon zu Beginn des Rekrutierungsprozesses hatten wir das Gefühl, dass Nathan sowohl sportlich als auch menschlich perfekt zu uns passt. Er ist ein äußerst vielseitiger Stürmer – ein starker Skater mit guter Scheibenführung, der gleichzeitig Größe und Kampfgeist in unser Team bringt", so Headcoach Johannes Nygard.

Der aktuelle Kader der Pioneers Vorarlberg:

Goalies: David Madlener (AUT), Alex Caffi (AUT)

Verteidiger: Roni Allén (FIN), Ramon Schnetzer (AUT), Ivan Korecky (AUT), Mark Mussbacher (AUT), Matthias Mader (AUT), Julius Reini (FIN), Louie Roehl (USA), Laurin Wempe (AUT)

Stürmer: Julian Metzler (AUT), Oskar Maier (AUT), Marlon Tschofen (AUT), Daniel Woger (AUT), Kevin Macierzynski (AUT), Collin Adams (USA), Cole Gallant (USA), Aron Summer (AUT), Yannik Lebeda (AUT), Nathan Burke (USA)

