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ÖEHV-Verteidiger wechselt zu ICE-Meister Graz99ers

Der Kärntner unterschreibt in der Steiermark einen Dreijahresvertrag.

ÖEHV-Verteidiger wechselt zu ICE-Meister Graz99ers Foto: © GEPA
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Die Graz99ers haben sich mit dem österreichischen Teamverteidiger David Maier verstärkt.

Der 26-jährige Kärntner, der aktuell bei der Eishockey-WM in der Schweiz für das ÖEHV-Team im Einsatz ist, kommt vom KAC und unterschrieb beim Meister einen Dreijahresvertrag.

Maier ist der erste Zugang, den die Grazer bekanntgaben. Mit Korbinian Holzer, Nicholas Bailen, Anders Koch und Kasper Kotkansalo haben vier Verteidiger die 99ers verlassen.

"Nach sechs Jahren in Klagenfurt, wo ich gewissermaßen in meiner Komfortzone war, freue ich mich extrem darauf, eine neue Challenge mit den Graz99ers zu starten. In Graz zählt mittlerweile nur mehr der Meistertitel und das ist auch mein Ziel", erklärte Maier.

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