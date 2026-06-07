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Präsidenten-Wahl: Wird Perez bei den "Königlichen" entthront?

Es ist die erste Präsidentenwahl bei Real seit 20 Jahren. Beide Anwärter verfolgen ambitionierte Pläne.

Präsidenten-Wahl: Wird Perez bei den "Königlichen" entthront? Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Bei Real Madrid wird am Sonntag über die Zukunft an der Vereinsspitze entschieden.

Nach der zweiten titellosen Saison in Folge stellt sich Langzeit-Präsident Florentino Pérez der Wiederwahl.

Wie Real Madrid in einer Aussendung bekanntgab, haben bis 15:00 Uhr insgesamt 23593 Mitglieder ihre Stimme bei der Wahl des Präsidenten abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 31,37 Prozent. Die Wahllokale bleiben aber noch bis 20:00 Uhr geöffnet.

Herausgefordert wird Pérez von Enrique Riquelme, der im Wahlkampf mit teils spektakulären Versprechen für Aufmerksamkeit sorgte.

Klopp und Haaland bei Riquelme-Sieg?

Sollte Riquelme die Wahl gewinnen, kündigte er unter anderem die Verpflichtung von Rodri und Erling Haaland an.

Zudem wolle er einen Versuch starten, Jürgen Klopp als neuen Trainer nach Madrid zu holen. Als Teil seines Projekts stellte er außerdem ein Führungsteam mit Raúl, Iker Casillas und Vicente del Bosque in Aussicht.

Die Pläne dürften allerdings schwer umzusetzen sein: Klopps Berater wies entsprechende Spekulationen bereits zurück, während auch Haaland einem Wechsel nach Madrid eine Absage erteilt haben soll.

Perez Versprechungen

Auch Pérez lockt die Mitglieder mit ambitionierten Plänen: Mourinho soll neuer Trainer werden, zudem sollen die Verpflichtungen von Dumfries und Konaté bereits weit fortgeschritten sein.

Auch soll er ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro planen (hier nachlesen >>>).

Was?! Die haben bei Real Madrid gekickt?

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