Clay Hanus schließt sich den Graz99ers an.

Der 25-jährige Verteidiger wechselt aus Nordamerika erstmals über den großen Teich und kommt mit großen Vorschusslorbeeren zum Meister der win2day ICE Hockey League.

Hanus hat die vergangenen vier Jahre an der Mount Royal University in Calgary verbracht, mit dem Team an der kanadischen Universitätsliga USports teilgenommen. Dort sind ihm 121 Punkte (33 Tore, 88 Assists) in 100 Spielen gelungen.

Spieler und Verteidiger des Jahres

Hanus wurde als Spieler des Jahres mit der "Senator Joseph A. Sullivan Trophy" ausgezeichnet, war Verteidiger des Jahres, Most Valuable Player (MVP), Verteidiger mit den meisten Punkten, den meisten Assists und stand zwei Spielzeiten hintereinander im First All-Star-Team.

Zuvor lief der US-Amerikaner in der WHL für die Portland Winterhawks auf, die er in seinem letzten Jahr 2021/22 als Kapitän anführte und dabei 80 Torbeteiligungen (19 Treffer, 61 Vorlagen) verbuchen konnte. Das brachte ihm die Nominierung ins First All-Star-Team.

"Das hat einen noch höheren Stellenwert, noch mehr Aussagekraft als seine Zeit in Kanada", sagt Graz99ers-Sportdirektor Philipp Pinter.

"Er ist ein Rohdiamant"

Der Villacher schwärmt über die Neuverpflichtung: "Wir beobachten ihn ja schon eine ganze Weile. Sein offensiver Instinkt ist sehr ausgeprägt, seine läuferischen Fähigkeiten absolute Weltklasse. Er ist noch ein junger Bursche mit viel Potenzial."

Hanus würde darauf brennen, sich in Europa behaupten zu wollen. "Ich denke, dass er ein Rohdiamant ist, der von Dan (Lacroix, Anm.) und unserem Coaching Staff perfekt 'geschliffen' wird und wir noch viel Freude mit ihm haben werden", so Pinter abschließend.