Anastasia Potapova steht beim WTA-500-Turnier in Washington in der nächsten Runde.

Die 25-Jährige bezwingt mit Venus Williams die einstige Nummer eins der Weltrangliste in der Nacht auf Mittwoch in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.

Dafür braucht das ÖTV-Ass weniger als eine Stunde. Der 46-jährigen Williams stehen unter anderem sieben Grand-Slam-Titel zu Buche.

Nächste Gegnerin für Potapova ist die an Position vier gesetzte Russin Diana Shnaider (WTA-18.).