Potapova, Anastasia POT
WILLIAMS V. WIL
Endstand
2:0
6:3 , 6:3
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Potapova schlägt Venus Williams in Washington klar

Gegen die einstige Weltranglistenerste hat die 25-Jährige zum Auftakt in Washington keine Probleme.

Potapova schlägt Venus Williams in Washington klar Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova steht beim WTA-500-Turnier in Washington in der nächsten Runde.

Die 25-Jährige bezwingt mit Venus Williams die einstige Nummer eins der Weltrangliste in der Nacht auf Mittwoch in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.

Dafür braucht das ÖTV-Ass weniger als eine Stunde. Der 46-jährigen Williams stehen unter anderem sieben Grand-Slam-Titel zu Buche.

Nächste Gegnerin für Potapova ist die an Position vier gesetzte Russin Diana Shnaider (WTA-18.).

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