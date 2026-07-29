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Potapova, Anastasia POT
WILLIAMS V. WIL
Endstand
2:06:3 , 6:3
NEWS
Potapova schlägt Venus Williams in Washington klar
Gegen die einstige Weltranglistenerste hat die 25-Jährige zum Auftakt in Washington keine Probleme.
Anastasia Potapova steht beim WTA-500-Turnier in Washington in der nächsten Runde.
Die 25-Jährige bezwingt mit Venus Williams die einstige Nummer eins der Weltrangliste in der Nacht auf Mittwoch in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3.
Dafür braucht das ÖTV-Ass weniger als eine Stunde. Der 46-jährigen Williams stehen unter anderem sieben Grand-Slam-Titel zu Buche.
Nächste Gegnerin für Potapova ist die an Position vier gesetzte Russin Diana Shnaider (WTA-18.).