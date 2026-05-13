Ex-NHL-Routinier verlässt den KAC

Mario Kempe und der EC-KAC gehen getrennte Wege.

Wie die Klagenfurter am Mittwoch bekannt geben, kehrt der 37-Jährige in seine Heimat Schweden zurück.

"Für mich geht es zurück nach Stockholm, wo ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen werde, die ich während der Saison nur sporadisch gesehen habe", sagt Kempe, der damit der achte KAC-Abgang ist.

Starke Scorer-Ausbeute

Der Stürmer war zwischen 2017 und 2019 für die Arizona Coyotes in der NHL aufgelaufen und kam im August 2025 zum KAC.

Vergangene Saison überzeugte der Routinier in der Champions Hockey League mit sieben Scorerpunkten aus vier Spielen. Damit war er der CHL-Topscorer der Rotjacken.

In der win2day ICE Hockey League steuerte Kempe in 46 Partien insgesamt 32 Zähler bei.

"Ich hatte tolle Monate in Kärnten und möchte mich bei jedem im Klub und rund um ihn für die Freundlichkeit und Unterstützung bedanken, die ich erfahren durfte. Von der sportlichen Enttäuschung am Saisonende abgesehen, werde ich diese Zeit in sehr guter Erinnerung behalten und sicherlich bald wieder zu Besuch nach Klagenfurt kommen", sagt der Schwede.

Aktuell 13 Spieler im KAC-Aufgebot

Neben Kempe haben auch David Maier, Josh Teves, Mathias From, Luka Gomboc, Oliver Lam, Nolan Moyle und Marcel Witting die Kärntner verlassen.

Der KAC-Kader für die Saison 2026/27 umfasst aktuell 13 Spieler:

Torhüter: Sebastian Dahm (2027), Florian Vorauer (2027)

Abwehr: Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablattnig (2027), Clemens Unterweger (2029)

Angriff: Raphael Herburger (2027), Fabian Hochegger (2028), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2027), Simeon Schwinger (2028), Finn van Ee (2029), David Waschnig (2028)