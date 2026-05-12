-
Warum das ÖEHV-Team gegen Slowenien statt Kanada testetEishockey - ÖEHV-Team
-
HC Davos - HC Fribourg-GottéronEishockey - National League
-
Eishockey-WM: Ist der Klassenerhalt in Gefahr?Standpunkt
-
HC Fribourg-Gottéron - HC DavosEishockey - National League
-
HC Davos -HC Fribourg-GotteronEishockey - National League
-
HC Fribourg-Gotteron - HC DavosEishockey - National League
-
Highlights: Die Graz99ers sind ICE-Meister!Eishockey - ICE
-
HC Davos - HC Fribourg-GotteronEishockey - National League
-
HC Fribourg-Gottéron - HC DavosEishockey - National League
-
Highlights: Graz99ers fehlt nur mehr ein Sieg zum TitelEishockey - ICE
NEWS
Jetzt also doch: AHL-Export verstärkt ÖEHV-Team bei der WM
Der Youngster wird nun also doch bei der anstehenden Eishockey-WM in der Schweiz teilnehmen.
Österreichs Eishockey-Team bekommt bei der anstehenden Weltmeisterschaft in der Schweiz prominente Verstärkung!
Nach LAOLA1-Informationen wird Vinzenz Rohrer, anders als zunächst angenommen, doch für das ÖEHV-Team auflaufen. Damit kann Teamachef Roger Bader auf einen zusätzlichen Angreifer bauen.
Rohrer ist erst vor wenigen Tagen mit den Laval Rockets in der AHL-Playoffs an den Toronto Marlies gescheitert und wird nun zum Team nachreisen.