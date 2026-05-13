Offiziell! ÖEHV-Team bekommt bei WM Verstärkung von AHL-Legionär

Vinzenz Rohrer wird das österreichische Team bei der anstehenden Eishockey-WM in der Schweiz verstärken.

Nachdem der 21-Jährige mit seinem Team Laval Rocket in den Playoffs der nordamerikanischen AHL gescheitert war, wird er, im Gegensatz zu seinem Landsmann David Reinbacher, nicht von Stammklub Montreal Canadiens hochgezogen.

Somit bemühte sich der ÖEHV sofort darum, dass der Vorarlberger bei der WM dabei sein kann. Mittlerweile gibt es von allen Seiten grünes Licht und Rohrer wurde auch schon offiziell beim IIHF gemeldet. Philipp Wimmer wurde dafür aus dem Aufgebot gestrichen.

"War klar, dass ich bei der WM spielen will"

ÖEHV-Teamchef Roger Bader sagt über die Verstärkung: "Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Vinzenz Rohrer ist ein wichtiger Baustein unseres Teams. Er bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft ins Team hinein."

Auch Rohrer selbst hat große Erwartungen an das Highlight: "Für mich war klar, dass ich bei der WM spielen möchte, wenn ich in keinem Bewerb mehr stehe. Ich spiele immer gerne für Österreich und bin gerne mit den Jungs zusammen. Wir haben immer eine super Stimmung im Team. Die WM in Zürich ist natürlich speziell. Ich habe viele Freunde hier, zudem ist meine Heimat Vorarlberg nahe. Es werden sicher viele zuschauen kommen. Ich freue mich, dass ich jetzt beim Nationalteam bin und es am Wochenende losgeht."