Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Buffalo Sabres Buffalo Sabres BUF
Endstand
2:3
2:1 , 0:1 , 0:1
  • Alex Newhook
  • Cole Caufield
  • Mattias Samuelsson
  • Tage Thompson
  • Zach Benson
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Buffalo gleicht mit Sieg gegen Montreal aus

Im vierten Spiel der Playoff-Serie feiern die Sabres einen wichtigen Sieg in Montreal.

Buffalo gleicht mit Sieg gegen Montreal aus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Buffalo Sabres feiern in der 2. Runde der NHL-Playoffs einen wichtigen Sieg über die Montreal Canadiens.

Nachdem die Kanadier zuletzt zwei klare Siege feiern konnten, stellt Buffalo dank eines 3:2-Siegs im vierten Spiel der Serie auf einen Gesamtscore von 2:2.

Reinbacher nicht dabei

Dabei gelingt den Sabres bereits in der siebten Minute die Führung durch Matthias Samuelsson, Montreal kann den Spielstand jedoch noch im ersten Drittel durch Treffer von Alex Newhook (11.) und Cole Caufield (20.) drehen.

Danach übernimmt Buffalo wieder das Kommando. Zwei Power-Play-Tore von Tage Thompson (28.) und Zach Benson (45.) bringen den US-Amerikanern den Sieg.

ÖEHV-Legionär David Reinbacher, der kürzlich wieder von den Canadiens hochgezogen wurde, kam nicht zum Einsatz.

Vegas bejubelt Sieg

Ebenfalls einen 3:2-Sieg dürfen die Vegas Golden Knights bejubeln.

Das Team aus Nevada geht dank des Auswärtserfolgs bei den Anaheim Ducks in der Playoff-Serie ebenfalls mit 3:2 in Führung.

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