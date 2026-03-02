Mit dem Saisonaus der Pioneers Vorarlberg in der win2day ICE Hockey League ist auch die Karriere von Daniel Woger zu Ende gegangen.

Der 38-Jährige hängt seine Schlittschuhe nach 749 Liga-Einsätzen sowie 71 Spielen im ÖEHV-Nationalteam an den Nagel. Eine Verletzung, die ihn seit November außer Gefecht setzte und heuer auf 22 Begegnungen limitierte, bewog den Stürmer zum Abschied.

21 Jahre verbrachte der Vorarlberger im Profi-Eishockey, 2004/05 gab Woger mit 16 Jahren sein Debüt für den EC Dornbirn. In Österreich spielte Woger außerdem für den HC Innsbruck, die Graz99ers, Vienna Capitals, Black Wings Linz und Pioneers Vorarlberg.

Zwischendurch lief der gebürtige Bregenzer in der US-amerikanischen EJHL (2007/08) sowie der zweiten Schweizer Liga (2021/22) auf.

Saisonverlängerung für einige Pioneers-Cracks

Für einige seiner Teamkollegen geht die Spielzeit weiter.

Kevin Macierzynski und Ramon Schnetzer verstärken die Vienna Capitals in der ICE-Postseason, Michael Kernberger den VSV. Für Goalie Alex Caffi geht es zu den Belfast Giants in die britische EIHL, Stürmer Oskar Maier wechselt nach Dänemark zu den Odense Bulldogs.

Eigenbauspieler Marlon Tschofen unterstützt mittels der B-Lizenz-Regelung den EC Bregenzerwald in den Pre-Playoffs der Alps Hockey League.