-
Die Endtabelle im Grunddurchgang der ICE Hockey League
Nach 52 Spieltagen ist die Regular Season vorbei, am 4. März starten die Pre-Playoffs.
Der Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League ist am Sonntagabend zu Ende gegangen.
Die Graz99ers haben dem KAC mit einem 3:1-Auswärtssieg bei den Black Wings Linz noch den ersten Platz weggeschnappt. Die Rotjacken sind den Vienna Capitals 2:3 nach Overtime unterlegen und verpassten damit den dritten Grunddurchgangs-Sieg en suite.
Die Wiener fixierten wiederum den siebten Tabellenplatz, welcher das Pick-Recht für das Pre-Playoff bedeutete. Die Wahl fiel auf Fehervar AV19, die Ungarn stemmten sich mit einem Overtime-Erfolg im Derby gegen FTC-Telekom erfolgreich gegen das vorzeitige Saisonaus.
Am 4. März starten die Pre-Playoffs, die im "Best-of-Three" ausgetragen werden. Das erste Viertelfinal-Spiel steigt am 10. März.