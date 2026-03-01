Die Endtabelle im Grunddurchgang der ICE Hockey League

Der Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League ist am Sonntagabend zu Ende gegangen.

Die Graz99ers haben dem KAC mit einem 3:1-Auswärtssieg bei den Black Wings Linz noch den ersten Platz weggeschnappt. Die Rotjacken sind den Vienna Capitals 2:3 nach Overtime unterlegen und verpassten damit den dritten Grunddurchgangs-Sieg en suite.

Die Wiener fixierten wiederum den siebten Tabellenplatz, welcher das Pick-Recht für das Pre-Playoff bedeutete. Die Wahl fiel auf Fehervar AV19, die Ungarn stemmten sich mit einem Overtime-Erfolg im Derby gegen FTC-Telekom erfolgreich gegen das vorzeitige Saisonaus.

Das sind die Pre-Playoff-Duelle in der ICE Hockey League >>>

Am 4. März starten die Pre-Playoffs, die im "Best-of-Three" ausgetragen werden. Das erste Viertelfinal-Spiel steigt am 10. März.