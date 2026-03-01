-
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit KAC - Vienna Capitals
Zudem empfängt der EC Red Bull Salzburg den HC Innsbruck, der VSV spielt gegen den HC Pustertal und die Graz99ers gastieren in Linz bei den Black Wings. LIVE-Infos:
Der 52. und letzte Spieltag in der win2day ICE Hockey League steht am Programm.
Für den KAC und die Graz99ers geht es im Fernduell um Platz 1, der VSV will den Vienna Capitals noch das Pick-Recht abluchsen. Und im Ungarn-Derby zwischen Fehervar AV19 und FTC-Telekom geht es um nichts weniger als den letzten Pre-Playoff-Platz.
KAC - Vienna Capitals (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
EC Red Bull Salzburg - HC Innsbruck (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Black Wings Linz - Graz99ers (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
VSV - HC Pustertal (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - HC Bozen (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Fehervar AV19 - FTC-Telekom (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)