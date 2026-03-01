ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit KAC - Vienna Capitals

Der 52. und letzte Spieltag in der win2day ICE Hockey League steht am Programm.

Für den KAC und die Graz99ers geht es im Fernduell um Platz 1, der VSV will den Vienna Capitals noch das Pick-Recht abluchsen. Und im Ungarn-Derby zwischen Fehervar AV19 und FTC-Telekom geht es um nichts weniger als den letzten Pre-Playoff-Platz.