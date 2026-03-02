ÖEHV verlängert mit Teamchef und Sportdirektor Roger Bader

Vertragsverlängerung für Roger Bader!

Der Teamchef und Sportdirektor des österreichischen Eishockey-Nationalteams unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Ende September 2028.

Die großen Ziele sind eine weitere Etablierung in der Top-Division und die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2030.

Seit 2014 beim ÖEHV

"Roger Bader hat das Nationalteam auf ein neues Niveau gehievt, mit viel Leidenschaft und Know-how. Die Erfolge der letzten Jahre sind historisch. Roger Bader ist einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des ÖEHV und wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit ihm vorzeitig bis 2028 zu verlängern. In seiner Funktion als Sportdirektor ist er zudem ein kompetenter und erfahrener Berater des Präsidiums, das die Zusammenarbeit mit ihm sehr schätzt", so ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann.

Seit 2014 ist Bader beim Verband, begann als Ausbildungschef. 2016 wurde er A-Teamchef, 2017 Sportdirektor.

Bader schaffte Viertelfinaleinzug

"Das österreichische Eishockey hat in den letzten zehn Jahren einen großen Sprung gemacht. Mein Ziel ist es, diese Entwicklung weiterzuführen", so Bader.

Bei der kommenden WM will Österreich erneut die Top-Division halten. Vergangenes Jahr schaffte Bader mit dem Team sogar den Viertelfinaleinzug, und das erstmals seit 30 Jahren.

Im April startet das Team mit einem Doppeltestspiel gegen Lettland in Riga in die Vorbereitung für die anstehende WM.