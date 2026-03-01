Salzburg schlägt den HCI - Fehervar rettet sich in die Playoffs

Der ICE-Grunddurchgang ist zu Ende gegangen!

Dabei feiert der EC Red Bull Salzburg einen verdienten 4:1-Heimsieg über den HC Innsbruck. Tyler Lewington (10.) und Michael Raffl (15.) sorgen für eine 2:0-Pausenführung.

Dennis Roberston erhöht auf 3:0 (37.), ehe Sebastian Benker für den HCI verkürzt (52.). Thomas Raffl besiegelt aber den 4:1-Erfolg (59.). Salzburg ist am dritten Tabellenrang, der HC Innsbruck beendet die Saison am Tabellenende.

Kuralt schießt Fehervar geradeso in die Pre-Playoffs

Fehervar darf sich nach einem späten 3:2-Comebackerfolg über FTC-Telekom Budapest auf die Pre-Playoffs freuen.

Trotz zahlreichen Torchancen im ersten Abschnitt bringt Tyler Coulter den Liganeuling aus Budapest in Führung (29.) Nur 22 Sekunden danach schlägt Fehervar dank Trevor Cheek mit dem 1:1 zurück (30.).

Allerdings steckt FTC nicht auf und erzielt tatsächlich den späten 2:1-Treffer durch Aku Kestila (58.). Damit wäre der Liganeuling in den Pre-Playoffs. Allerdings wendet Anze Kuralt in Überzahl nur 34 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit das vorzeitige Saisonende für Fehervar doch noch ab.

Letztlich trifft der Slowene in der Overtime zum 3:2-Endstand (62./PP1). Damit schafft es Fehervar in den Pre-Playoffs. Für FTC ist die Premierensaison hingegen zu Ende.

Villach und die Pioneers beziehen eine Heimpleite

Der EC VSV muss hingegen eine 0:1-Heimpleite gegen Pustertal hinnehmen. Austin Osmanski erzielt den frühen Siegesstreffer für die "Wölfe" (7.).

Dennoch behalten die Villacher das Heimrecht in den Pre-Playoffs. Pustertal überholt Ljubljana noch und beendet den Grunddurchgang am fünften Platz.

Die Pioneers Vorarlberg kassieren indes eine 1:4-Heimniederlage gegen Bozen. Brad McClure schnürt für die "Foxes" im ersten Drittel einen Doppelpack (8., 16./PP1) und Dustin Gazley trifft ebenso zur 3:0-Führung (8.).

Luca Erne sorgt mit dem 1:3 für etwas Spannung (26./PP1), aber Gazley trifft ein zweites Mal zum Sieg der Südtiroler (59./SH1). Die Pioneers beenden die Saison am zwölften Platz, der HCB belegt den vierten Tabellenrang.