Verstärkung für die Playoffs: EC-KAC gibt Rückkehrer bekannt

Der EC-KAC verstärkt sich für die Playoffs mit Marcel Witting.

Das geben die Klagenfurter am Montag, dem letzten Tag der Transferperiode, bekannt.

Witting spielte in dieser Saison bislang für den HC Innsbruck, der es nicht in die Playoffs schaffte. Für Witting ist der Wechsel zum KAC eine Rückkehr - bereits elf Jahre lang stand er für die Kärntner am Eis, in 257 Pflichtspielen erzielte er 13 Treffer und 21 Assists, 2019 und 2021 gewann er mit dem EC-KAC die Meisterschaft.

In der aktuellen Saison kam er in Innsbruck auf 15 Scorerpunkte.

"Haben nicht gezögert"

"Aufgrund seiner mehr als zehn Jahre in unserer Organisation kennen wir Marcel Witting natürlich sehr genau und wissen, was er als Spieler und als Person in unser Team einbringen kann. Als sich nun die Möglichkeit ergeben hat, ihn für die Playoffs unter Vertrag zu nehmen, haben wir nicht gezögert, da wir so noch besser gegen Ausfälle, die es in der intensiven Post Season immer gibt, gewappnet sind", wird Head Coach Kirk Furey in der Aussendung zitiert.